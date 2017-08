Le Barça et Liverpool tombent d’accord pour Coutinho

Le Barça est assis sur un véritable trésor. Après la vente de Neymar au PSG pour 222 M€, les coffres de l’équipe catalane sont pleins et il s’agit maintenant de réinvestir cet argent pour préparer la suite de la star brésilienne. Les grands noms se bousculent et on parle de Dembélé, Inigo Martinez et surtout Philippe Coutinho. Il y a quelques jours, Radio Cataluna annonçait un accord avec le Brésilien mais Liverpool demandait un prix exorbitant.

En effet, les Reds réclamaient 100 M€ afin de décourager leurs homologues catalans. D’autant qu’avant le mercato, Jürgen Klopp avait reçu l’assurance de conserver le Brésilien même si une grosse offre arrivait sur le bureau de ses décideurs. Seulement, les négociations se sont intensifiées ces derniers jours et Sport affirmait dans la journée que Liverpool avait abdiqué, laissant le champ libre aux Blaugranas pour formuler une offre digne de ce nom.

D’après ESPN, les deux clubs sont d’ores et déjà tombés d’accord pour le transfert du joueur. L’information a même été confirmée depuis par des médias anglais et espagnols. Coutinho devrait donc être Barcelonais cette saison et l’annonce pourrait même être réalisée dès demain. Klopp peut l’avoir mauvaise, mais le Barça lui retrouve le sourire avec cette recrue qui en appelle sûrement d’autres dans les semaines à venir.