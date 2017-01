Le ​Secrétaire de l'OCI appelle Jammeh à rendre le pouvoir de manière pacifique pour la paix en Gambie

Le secrétaire Général de l'Organisation de la Coopération islamique (OCI), M. Yousef Al-Othaimeen, a lancé un appel au Président sortant de la de la République islamique de Gambie, SE Yahya A.J.J Jammeh, à rendre le pouvoir de manière pacifique afin d'assurer la démocratie en Gambie.



Il suggère à Jammeh de veiller à la sécurité des gambiens en rendant le pouvoir au président Adama Barrow, démocratiquement élu qui devrait entrer en fonction à compter du 19 janvier 2017, conformément à la constitution gambienne. Dr. Othaimeen a rappelé au leader sortant, à son gouvernement et en particulier à la défense et aux forces de sécurité de prendre leurs responsabilités pour protéger le peuple gambien. Il les exhorte à faire preuve de retenue et à éviter tout acte susceptible de perturber le processus d'installation pacifique du président élu. Il les a invités également à se rappeler des conséquences possibles de leurs actions.



Le secrétaire Général rappelle qu'il a remis le 9 janvier à Banjul un message au nom de tous les États Membres au président Jammeh. Dans ce message, il y réaffirme son soutien sans équivoque à la CEDEAO, l'UA et l'ONU pour résoudre les impasses électorales. Il a demandé aux autorités actuelles de ne pas passer à coté de l'opportunité qui leur est offerte pour un règlement pacifique de la crise.