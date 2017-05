Lazio de Rome : Le gros chèque pour conserver Diao Baldé Keita

Tous les moyens sont bons pour conserver Diao Baldé Keita à la Lazio la saison prochaine. Et au sein de la direction du club, on pense lui offrir un gros chèque par an pour le convaincre de rester.

Ainsi, on parle d’un salaire annuel de 1,5 million d’euros. « Le président de la Lazio, Claudio Lotito, proposera à Keita Baldé un nouveau contrat d’une valeur de 1,5 million d’euros par saison », d’après un média transalpin.

Toutefois selon le quotidien italien, « le montant (1,5 million d’euros) peut ne pas être suffisant pour persuader Diao de signer un nouveau contrat. »

