Lauréat de l'Etalon d'or de Yennenga : Le président Macky Sall adresse une lettre de félicitations à Alain Gomis

Le Président de la République, S.E.M. Macky SALL, s’est félicité de la performance du cinéaste Alain Gomis et de nos autres compatriotes au Fespaco :



« Mon cher compatriote,



Je suis très heureux d’apprendre que vous avez remporté l’Etalon d’or de Yennenga de l’édition 3017 du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO).



Cette prestigieuse distinction, qui récompense votre film « Félicité, fait suite à celle qui vous a été décernée en 2013 au même Festival pour votre long métrage « Téy ». Elle s’ajoute également au Grand Prix Berlinale attribué au film « Félicité » il y’a juste quelques semaines.



Ces brillantes performances illustres, assurément, votre persévérance dans l’effort et l’excellence dans la créativité. Je salue votre parcours exceptionnel et vous en félicite chaleureusement.



Je voudrais également saluer et encourager tous nos compatriotes qui ont dignement représenté notre pays à l’édition de FESPACO 2017.



Avec tous mes vœux de succès pour vos futurs projets, je vous prie de croire, cher compatriote, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs ».