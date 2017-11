Latmingué : Le Dr Macoumba Diouf dégage 6 millions de FCfa pour l'achat de fournitures scolaires destinées aux potaches de la commune

La mairie de Latmingué a fait mieux que les années précédentes dans le domaine de l’appui apporté aux établissements scolaires de cette commune. En effet, une enveloppe de plus de 6 millions de nos francs a été mise sur la table pour l'achat de fournitures scolaires destinées principalement aux écoles élémentaires et aux deux cases des tout petits de la localité.



La cérémonie de remise de cet appui a vu la présence du président de la commission éducation et formation, Diamboye Diallo, ainsi que les adjoints au maire, des directeurs d’école et certains parents d’élèves, venus partager ces moments de joie.



Prenant la parole, Mr Diallo de préciser que le maire n'a pas lésiné sur les moyens en dégageant plus que la somme qui a été votée par le conseil municipal." Le Docteur Macoumba Diouf, a dégagé une somme importante de sa propre poche pour l’achat de fournitures scolaires au profit de 31 écoles élémentaires et 2 cases des tout petits. Les fournitures sont composées de 32 cartons de cahiers de 100 pages, 32 cartons de cahiers de 200 pages, 15 cartons de cahiers de 48 pages, plus 6 cartons de cahiers double ligne, 50 cartons de cahiers de dessin, 93 cartons de craie blanche et de craie en couleur et 900 ardoises".



Par ailleurs, le maire de Latmingué mène d'autres activités multiformes au niveau du secteur éducatif pour améliorer les résultats dans la commune de Latmingué. " Nous avons réfectionné des salles de classe. Pendant les examens aussi, l'édile de Latmingué prend en charge les élèves et les membres des différents jurys. Au niveau du lycée qui n'est pas de ma compétence, j'ai mis le WiFi et équipé le CEM en matériel informatique pour créer les conditions d'excellence, etc", a déclaré le Dr Macoumba Diouf.



Pour l'année prochaine, l'autorité locale compte faire encore mieux dans le cadre de l'appui accordé aux différents secteurs, notamment dans l'éducation des enfants qui reste une priorité pour le directeur de l'horticulture.