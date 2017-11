Latmingué : Aminata Mbengue Ndiaye lance le projet ''autosuffisance en moutons''

La ministre de l'élevage et des productions animales procéde ce 21 novembre au lancement du projet 'autosuffisance en moutons'.



L'association des maires du Sénégal en collaboration avec le ministère de l'élevage et autres partenaires dont 'Heifer international, a choisi la Commune du maire, le Dr Macoumba Diouf afin d'officialiser le lancement du projet " autosuffisance en moutons et lutte contre la pauvreté par le passage du don".



Ainsi, nombreux sont les officiels qui prennent part à l'activité. Hormis les maires de la région de kaolack, les chefs de village se sont aussi massivement mobilisés pour la circonstance.