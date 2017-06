Lassana Cissé à Alioune Sarr : "Vous avez rendu l'AFP beaucoup plus attractive..."

Quand on ne sait plus où on va, il est mieux de retourner sur ses pas. Cet adage wolof, le responsable politique Lassana Cissé l'à mis en pratique lorsqu'il a, après 17 ans milité dans la formation politique de Talla Sylla, à savoir le Jef Jel, remis les habits du progressiste qu'il était en 1999. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir été courtisé par d'autres partis. Mais pour ce pionnier du parti de Niasse dans la région de Thiès, choix ne pouvait être plus juste que celui qu'il vient de faire. Le coordinateur départemental de l'AFP à Thiès y est cependant pour beaucoup de choses. Selon le néo progressiste, le ministre du Commerce a rendu l'AFP plus attractive.