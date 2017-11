Lancement officiel de l'album Lipoon : Le groupe Leeboon s'inspire des contes pour faire de la musique tradi-moderne

Après environ cinq ans de préparation et de dur labeur, le groupe musical Leeboon vient de mettre sur le marché son premier album intitulé Lipoon.

Dans cet album de six titres, le groupe composé de deux chanteurs s'inspire des contes pour faire de la musique en donnant des leçons de morale tirées de l'environnement des contes.

Lors de la cérémonie de lancement de cet album, les membres du groupe justifient le choix du nom lipoon juste pour dédier cet album au public.

Venu assister à ce rendez vous culturel, le professeur Massamba Guèye apprécie le travail fourni par le groupe leboon en terme de qualité. Par ailleurs, le conseiller à la présidence dit être conscient des difficultés que rencontrent les acteurs culturels et compte plaider pour l'appui de ce nouveau groupe qui tente d'apporter de la nouveauté sur la scène musicale sénégalaise...