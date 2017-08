Lancement lundi de « Label Radio Tv » : L'ancien DG de la RTS Makhtar Sylla pilote un groupe audiovisuel au Gabon

Le groupe audiovisuel « Label Radio Tv » sera lancé le lundi 14 Août prochain au Gabon par le Président de la République Gabonaise Ali Bongo Ondimba. Le groupe est coaché par l’ancien Directeur Général de la RTS Mactar Sylla, et son co-équipier Directeur Général Ousmane Cissé Auditeur, Expert Fiscal.

« Label Radio Tv » fonctionne tant en français qu’en anglais et évoque, selon le communiqué qui précède le lancement de l’événement, « à la fois l’esthétique et la vision d’une Afrique positive dont l’image et la marque sont à promouvoir »

Le slogan du groupe est : « l’image du continent, branding the continent » et le projet s’est développé en cinq ans. Il dispose d’installations de dernière génération. Les entités du Groupe selon la même source, sont configurées pour diffuser 4 chaînes de télévision, deux chaînes de radio et de la TNT modulaire et le tout entièrement numérisées. Après une période de test concluante, la montée sur satellite (SES 5 et ASTRA 2 F) est effective depuis le 1er Août 2017. Le projet entend se positionner comme une « Vitrine de l’Afrique Emergente avec un ancrage au CŒUR du CONTINENT et une ouverture aux diverses aires géographiques et culturelles, notamment en direction des diasporas ».