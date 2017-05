Lancement en Côte d'Ivoire du Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique

Le prix Macky Sall pour la contribution de la paix en Afrique a été lancé devant la presse ivoirienne et sénégalaise.

C'est le président du CIRID, Deo Hakizimana qui a présidé la cérémonie en présence de Maodo Malick Mbaye représentant régional du CIRID en Afrique de l'Ouest et du Centre, de l'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, Son Excellence Abdou lahad Sourang et de l'imam Koné du comité des imams et des chrétiens de Côte d'Ivoire...