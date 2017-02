Lancement du projet BIOSOY à Syer par le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne

Le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a procédé ce jeudi, à Syer, localité située dans l'arrondissement de Keur Momar Sarr (Département de Louga), au lancement des travaux de la première phase du projet Biosoy, qui s'active dans l'exploitation maraichère en bio.

C'est un projet d'une superficie de 1000 ha, dont les 300 serviront à accueillir la première phase test, financé à hauteur de 5 milliards de francs Cfa. Il prévoit dans un premier temps de générer 100 emplois au profit des jeunes garçons et filles.

Ce projet, comme l'a souligné le Premier Ministre, est un investissement qui contribuera au soulagement de notre déficit en matière de balance commerciale, en tenant notamment en compte, des différentes spéculations qui seront développées dans cette zone.

Selon le chef du Gouvernement du Sénégal, l'Etat mettra à profit ce projet pour bénéficier du maximum de valeur ajoutée d'une part, et partant générer beaucoup d'emplois pour les jeunes, de l'autre.

Pour lui, la production par ce projet de plusieurs spéculations maraichères, dont la pomme de terre et ses dérivés, permettra d'ouvrir beaucoup d'opportunités économiques destinées à l'exportation, conduisant, du coup vers les rampes de l'émergence inclusive.

Auparavant, les responsables du projet dont ceux du Fonsis avaient présenté les différents volets et les caractéristiques du projet, avant de s'appesantir sur toutes les opportunités socio-économiques que peut offrir à terme ce projet.

Prenant la parole en sa qualité de président du Conseil départemental de Louga, le député Amadou Mberry Sylla, a souligné que le département de Louga est déjà sur les rampes de l'émergence, avec la présence dans le département de plusieurs projets de développement socio-économiques, dont le Prodac, l'Anida, l'Aner, le PPT, le Pasaloumakaf, le PUDC qui tous, interviennent respectivement dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, l'énergie solaire, de pistes de production communautaires, de l'allégement des travaux des femmes, de construction de forages, entre autres .

Notons que le Premier Ministre était accompagné des ministres Aly Ngouille Ndiaye, Aminata Mbengue Ndiaye, Moustapha Diop maire de Louga, entre autres personnalités administratives et politiques.



Mbargou Diop correspondant permanent à Louga