Lancement des travaux du port minéralier et vraquier de Sendou: « Ce projet constituera sans aucun doute la réponse aux besoins des acteurs du secteur » (Mahammed B. Abdallah Dionne)

Le Premier ministre Mahammed B. Abdallah Dionne a procédé cet après midi du lundi 27 Novembre 2017, au lancement des travaux du Port Minéralier et Vraquier de Sendou dans la commune de Bargny. Ce projet maritime contribuera à désengorger le Port autonome de Dakar. Avec une capacité de traitement de 7 millions de tonnes de produits en vrac lors de la première phase d’exploitation, ce projet va créer près de 740 emplois. Et plus de 2 600 emplois y seront crées à la troisième phase d’exploitation avec 12 millions de tonnes de traitement dans cette phase.

Ce projet contribuera à renforcer la plateforme maritime du pays en faisant du Sénégal le hub maritime de l’Afrique de l’Ouest. Ce qui fait dire au Premier ministre que « ce projet constituera sans aucun doute la réponse aux besoins des acteurs du secteur ». La livraison de ce projet sera effective en Mars 2019, a précisé le chef du gouvernement…