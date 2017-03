Lancement de la licence professionnelle gestion des PMI/PME : Le CESAG et le groupe Total ouvrent un nouveau chapitre dans la politique de formation

Le présent programme de licence professionnelle en gestion de PME/PMI est une réponse académique élaborée par le CESAG en partenariat avec le groupe TOTAL. Elle a pour vocation de développer le sens des responsabilités et l’esprit d’initiative dans la gestion d’une PME/PMI. Ce programme a été élaboré selon la démarche de l’ingénierie de la formation. Un processus de référentialisation qui a permis de passer du champ professionnel au champ pédagogique, ceci par la transposition du métier en référentiel métier (les fonctions et principales activités professionnelles) puis en référentiel de compétences pour aboutir au référentiel de formation. Cette rigueur méthodologique donne au contenu du diplôme une crédibilité scientifique et constitue aussi un atout pour la connaissance académique par le CAMES et la reconnaissance professionnelle par le marché du travail. Ainsi, le programme de licence professionnelle en gestion des PME/PMI (LPG/PME/PMI) offre une formation complète et opérationnelle en gestion. Son objectif est de former des cadres moyens compétents pour gérer une PME/PMI dans ses dimensions administrative, commerciale, comptable et humaine, en plus de développer l’efficacité de la PME/PMI par l’optimisation de son organisation, il permet aussi de pérenniser la PME/PMI comme source d’emplois et acteur économique du développement durable et enfin de créer les entreprises de demain. L’accès à la formation se fait par voie de concours. L’entrée dans la formation se fait à deux niveaux pour la première année et la troisième année. Le concours porte sur deux épreuves : une épreuve écrite spécifique et une épreuve orale.



D’après le représentant du groupe Total, « nous avons voulu que nos gérants en formation qui ont un niveau du bac puissent bénéficier de cette formation raison pour laquelle nous avons commandité cette formation au niveau du CESAG. Il y a une forme chance d’aller jusqu’en master et on est en train d’en discuter. Tous les moyens seront mis à la disposition des étudiants pour une bonne formation ».



Selon la secrétaire général du CESAG, Justine Tano Beugre, la formation à distance permettra à des personnes qui ne sont pas sur le terrain de pouvoir bénéficier de la formation. En termes de coût explique-t-elle, la formation en ligne est mieux allégée et en termes de coût d’opportunité, c’est plus pratique.