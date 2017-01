Lamine Gassama : « Cette équipe du Cameroun a refusé de jouer»

Le constat est unanime à l’issue du quart de finale perdue par le Sénégal cet après-midi face au Cameroun. Les camerounais ont fait un non-match. C’est ce qu'a révélé en tout cas Lamine Gassama.

« Cette équipe du Cameroun s’est méfiée beaucoup de nous, elle a refusé de jouer, on a su par moment les mettre en difficulté, mais on n’a pas su être réaliste. On perd aux tirs au but, mais c’est le football. On va garder la tête haute, on a montré de bonnes choses, mais ce n’est pas pour cette année. Il faudra vite digérer cette défaite et faire mieux. »

Le latéral droit n'a ajouté qu’en deuxième période « on s’est dit qu’il ne fallait pas se focaliser sur le Cameroun parce que ils n’ont pas du tout accepté de jouer ce soir »

« Après tout, ce sont peut être leurs consignes, je respecte leur manière de jouer, mais après on a eu quelques opportunités tout de même. Mais ce soir, il y a eu beaucoup de frustrations, parce qu'on pouvait faire mieux et aller plus loin dans cette compétition... »