La vie et l'œuvre de Cheikh Anta Diop racontées par un de ses héritiers

Le Professeur Aboubacar Moussa Lam, un des héritiers de Cheikh Anta Diop a expliqué la vie et l'œuvre du savant. Trente et un an (31 ans) après la disparition de Cheikh Anta Diop qui a su marquer sa place dans l’histoire universelle grâce à ses nombreuses recherches et œuvres, le PR. Lam est revenu sur le sénégalais peu connu de nos jours...