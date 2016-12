La vérité sur la santé de Pierre Ménès: "J'ai reçu un rein et un foie"

Chers amis, il est temps pour moi de vous dire la vérité sur la greffe dont j'ai bénéficié il y a maintenant 12.. pic.twitter.com/lX4HRJc2tW

— Pierre Ménès (@PierreMenes) 24 décembre 2016



Disparu des écrans depuis le mois de septembre, Pierre Ménès, 53 ans, a enfin levé le mystère sur son état de santé. Il y a douze jours, le journaliste du Canal Football Club a subi une double greffe du rein et du foie. "Le fait que ces deux organes devaient provenir du même donneur a raccourci les délais. J'ai tout de même dû attendre cinq mois. Cinq mois horribles de vomissements, d'épuisement et de déchéance. Je ne pouvais plus du tout marcher", précise Pierre, soutenu par de nombreux footballeurs dans sa maladie.Il remercie sa compagne Mélissa et sa maman, ainsi que la famille de son donneur anonyme. "Qui m'a redonné la vie. Quelle incroyable bonté!", écrit le polémiste, qui doit se reposer. "Je n'oublie pas tous les messages de fans que je reçois sur les réseaux sociaux. Je ne pensais pas que vous m'aimiez autant."