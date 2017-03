La surprenante révélation de Balotelli: "J'ai joué au Barça"

Mario Balotelli a beaucoup bourlingué depuis le début de sa carrière professionnelle et a déjà connu cinq clubs (l'Inter, Manchester City, Milan Ac, Liverpool et Nice), son parcours ayant débuté par une formation à l'AC Lumezzane.



Interrogé par RMC Sport, l'Italien a ajouté une ligne méconnue à son CV. "J'ai joué au Barça", a-t-il assuré. "J'ai fait six mois à Barcelone et après je suis parti à l'Inter. Pourquoi je ne suis pas resté? Parce que l'équipe dans laquelle je jouais avait demandé de l'argent et Barcelone. Je voulais aller à Barcelone mais comme il y avait un contrat, Barcelone n'a pas voulu me racheter et je suis allé à l'Inter."