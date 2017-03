La statue de Cristiano Ronaldo à l'aéroport de Madère est ratée

jsuis mort devant le buste de Ronaldo pic.twitter.com/hgCB7TRA2H

— Skull Kid (@Bourb0nKid) 29 mars 2017

Je vois pas en quoi la statue de Ronaldo est pas ressemblante... pic.twitter.com/vvSt43ehFF

— Franck (@franckb22) 29 mars 2017

New horror movie trope: Ronaldo's bronze face. pic.twitter.com/MKrumgHdLv

— The Football Ramble (@FootballRamble) 29 mars 2017

On ne le saura jamais. Mais Cristiano Ronaldo a dû faire une drôle de tête quand il a découvert le buste à son effigie à l'aéroport de Madère. Il est tout simplement raté."Voir cet aéroport porter mon nom est une chose très spéciale. Tout le monde sait que je suis fier de mes racines. Je n'ai pas demandé ça, mais je ne suis pas hypocrite et je reconnais que ça m'honore et me rend heureux", a reconnu Cristiano Ronaldo lors d'un discours prononcé devant environ 5.000 personnes. Le président de la République Marcelo Rebelo de Sousa et le Premier ministre Antonio Costa étaient également présents pour l'occasion.Ce mercredi, l'aéroport de Madère, l'île portugaise dont est originaire CR7, a effectivement été rebaptisé au nom de Cristiano Ronaldo. Un choix qui n'a d'ailleurs pas plu à tout le monde. "A ce rythme, ils vont bientôt annoncer que Madère va être renommée "l'île de Ronaldo", peut-on notamment lire dans une pétition publique lancée afin de protester contre cette décision. Dans sa ville natale de Funchal, le quadruple Ballon d'Or dispose déjà d'un musée à son honneur et d'une statue en bronze à son effigie.En 2006, l'aéroport de Belfast avait été renommé en l'honneur du Nord-Irlandais George Best, prédécesseur de Cristiano Ronaldo parmi les légendes ayant porté le N°7 de Manchester United, décédé l'année précédente à l'âge de 59 ans.