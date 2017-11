La statistique ridicule de Ronaldo

L’image est saisissante. Lancé en profondeur au cœur de la première période, Cristiano Ronaldo est pris de vitesse par Juanfran, incapable de rivaliser avec le défenseur espagnol. Dans les dernières minutes de la rencontre, c’est un contrôle raté en pleine surface sur un service de Marcelo qui allait permettre à Lucas Hernandez d’intervenir alors que le Portugais avait une opportunité en or d’offrir la victoire aux siens. Et ainsi d’inscrire son deuxième but de la saison...



Car douze journées ont beau s’être écoulées depuis le début du championnat, le quadruple Ballon d’Or, et probable quintuple le 7 décembre prochain, n’a toujours inscrit qu’un seul et malheureux but, face à Getafe lors de la 7e journée. L’ancien Mancunien a beau avoir manqué les quatre premiers matches de la saison en raison de sa suspension consécutive à son coup de sang en Supercoupe d’Espagne, la statistique n’en reste pas moins infamante pour CR7. À ce rythme, Cristiano Ronaldo pourrait ainsi achever la saison avec seulement quatre buts au compteur.

A titre de comparaison, le Portugais affichait déjà 20 buts au même stade de la saison il y a deux ans. Et il n’avait jamais fait pire que les cinq buts inscrits à cette époque lors de sa première saison au Real. Et cette inefficacité devient encore plus édifiante - et handicapante pour le Real - quand on fait le compte de ses tentatives. A en croire AS, si Cristiano Ronaldo n’a donc inscrit qu’un but, il a tiré au but pas moins de 55 fois. Ce qui lui vaut d’afficher un taux de réussite de 1,8% devant le but. Bien loin des 21,8% de la saison 2014-15 ou même des 12,3% de la saison 2009-2010. Son plus mauvais cru jusqu’alors. Qui le contenterait sans aucun doute aujourd’hui.