La société russe Kamaz va renouveler le parc des camions frigorifiques du Sénégal

La société russe Kamaz est sur le point de finaliser un accord pour fournir 400 camions frigorifiques aux mareyeurs sénégalais, ceci en collaboration avec une société de droits sénégalais, GSMS. Déjà six organisations professionnelles regroupant l’essentiel des mareyeurs sénégalais ont déjà finalisé avec les représentants de Kamaz. Le gouvernement du Sénégal a donné son accord de principe pour encadrer et donner les garanties nécessaires au projet. Kamaz propose d’octroyer des camions de dernière génération aux professionnels de la pêche sous forme de crédit moyennant des paiements mensuels. Des camions neufs, équipés et destinés spécialement au transport et à la conservation de produits halieutiques. Les 400 camions comptent pour la première phase, Kamaz est prête à livrer plusieurs centaines d’autres camions, en tout type, dans les phases à venir.



Il faut dire que ce projet vient à son heure car le gouvernement sénégalais veut renouveler le parc des camions frigorifiques du reste très vétuste. Le gouvernement sénégalais est très engagé dans ce projet car le ministre de la pêche et de l’économie maritime, puis les mareyeurs sénégalais ont déjà visité les installations de Kamaz en Russie. Les impressions dégagées lors de ses visites se sont révélées excellentes de la part de la partie sénégalaise.



Kamaz a par ailleurs un autre projet d’envergure au Sénégal, car la société russe envisage d’ouvrir sur le site du parc industriel de Diamniadio une usine de montage des dits camions pour desservir le marché africain de manière générale. La société russe souhaite également impliquer le gouvernement dans ce projet.



Kamaz est un champion mondial dans le domaine des camions et des véhicules lourds. Kamaz a gagné 14 fois le mythique rallye Paris-Dakar dans sa catégorie poids lourds. Selon nos informations, les mareyeurs sénégalais sont impatients de la concrétisation du projet de renouvellement du parc des camions frigorifiques qui devrait intervenir sous peu.



Aussi en dehors de ce projet, la Russie a pris la décision de financer des projets au Sénégal pour développer la coopération entre nos deux pays, notamment avec le développement de la plateforme Kamaz qui va créer 1000 emplois. Kamaz est également prêt à donner une assistance au gouvernement du Sénégal par la création d'une école technique pour mécaniciens et chauffeurs et installer un centre technique d’entretien.