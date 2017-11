La réponse "zlatanesque" d’Ibrahimovic (vidéo)

"Lions, they don't recover like humans."



Si, de l’autre côté de la Manche, le verbe "zlataner" ne s’est pas imposé comme en France, les sorties de Zlatan Ibrahimovic n’en restent pas moins très appréciées et souvent suivies d’un "typical Zlatan", que l’on pourrait traduire par "du Zlatan dans le texte".Et le géant suédois n’a pas pu s’en empêcher samedi après-midi pour son grand retour sur le terrain, sept mois après avoir été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit lors du quart de finale retour de Ligue Europa face à Anderlecht.Je joue avec ma tête et mon genou n’a qu’à suivreRemplaçant à la 77e minute d’un Anthony Martial en grande forme, et auteur du but égalisateur, à l’occasion du succès de Manchester United contre Newcastle à Old Trafford (4-1), l’ancien Parisien s’est ensuite confié au micro de BT Sport aux côtés d’un autre revenant, Paul Pogba, également buteur."Je joue avec ma tête et mon genou n’a qu’à suivre. Et je me suis entraîné beaucoup et très dur pour être là aujourd’hui. Je suis juste heureux de pouvoir jouer à nouveau au football", a-t-il d’abord expliqué, avant d’être questionné sur son retour à la compétition express. Et il a évidemment délivré une sortie "zlatanesque", avec une comparaison qu’il apprécie décidément beaucoup: "Les lions ne récupèrent pas comme les humains." Ce qui a beaucoup amusé son coéquipier français…