La réponse cinglante de Mankeur Ndiaye aux détracteurs du Forum international de Dakar

Il ne manque pas de pourfendeurs pour jeter le discrédit sur le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Et ces détracteurs de la trouvaille du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur s'appuient sur la faible mobilisation des chefs d’État à l'occasion des éditions passées. Mais pour le chef de la diplomatie sénégalaise, qui lançait la 4e édition ce jeudi, la réussite du Forum ne se mesure pas au nombre de présidents et de ministres qui y ont participé. A en croire Mankeur Ndiaye, le forum se veut un espace d'échange qui préconise des solutions qui seront ensuite soumises aux gouvernements qui en feront l'appréciation qu'ils voudront.