La région de Louga a bénéficié de 2 milliards et 450 millions de F Cfa en équipement agricole durant la campagne 2016/2017

Les producteurs de la région de Louga ont bénéficié d’une subvention de 2 milliards 450 millions de francs cfa en matériel et équipement agricole moderne durant la campagne agricole 2016/2017.



C’est du moins ce qu’a révélé, ce vendredi à Louga, le Directeur Régional du Développement Rural /DRDR/, Mr JEAN Paul Bamboky, qui faisait le point sur la campagne écoulée, au cours d’un comité régional de développement/CRD/.



Ce financement, a-t-il ajouté, a servi à l’achat de petits matériels agricoles d’un montant de 196.607.800F, et d’équipements roulants et d’attraction, dont des tracteurs pour un montant global de 625.786.581Fcfa.



Ce financement destiné à accompagner le monde rural sera salué par Mr Bamboky, puisqu'il aura permis de faciliter l’achat d’intrants dont de l’engrais et des semences à des taux préférentiels...





Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga