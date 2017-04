La problématique du transport hippomobile urbain passée au crible à Louga

La problématique du transport hippomobile urbain, ses forces et faiblesses,ont fait ce mercredi à Louga, l’objet d’une rencontre d’échange entre les différents acteurs impliqués dans le secteur. A cet effet, les dispositions et mesures qui régissent le secteur en vue de leur application stricte sur le terrain par les professionnels pour la sécurité du secteur, ont été passés en revue.

C’est ainsi que de l’état de santé de l’équin, notamment du cheval, à l’âge minimal du conducteur fixé à 15 ans au moins, en passant par la qualité de l’attelage, de la traction, de l’autorisation de conduire, du contrôle du trafic routier par la police, ont ainsi été explicités et passés au peigne fin par les acteurs et professionnels du secteur...



Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga.