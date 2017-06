La police diffuse la vidéo de l'arrestation de Tiger Woods

Les images filmées par la caméra placée sur le tableau de bord de la voiture du policier qui a interpellé Woods lundi matin, montre notamment les difficultés de l'ancien N.1 mondial à se tenir debout et à parler.



Dans cette vidéo, diffusée par les principales chaînes de télévision américaine, Woods tente ainsi pendant de longues minutes de nouer l'une de ses chaussures. Voyant ses difficultés, le policier indique au joueur aux 14 titres du Grand Chelem qu'il peut rester sans chaussures.



Le policier soumet alors Tiger Woods au protocole habituel de tests en cas de soupçon de conduite sous influence: on voit ainsi le golfeur le plus célèbre de la planète tenter maladroitement de suivre le marquage au sol et on l'entend répondre difficilement et de façon incohérente aux questions du policier.



Alors que le policier lui demande s'il a compris la question "Pouvez-vous réciter l'alphabet à l'envers?", Woods répond qu'il lui a été demandé "de ne pas chanter à l'envers l'hymne américain". Durant ces tests, réalisés à la lumière du véhicule de police, Woods s'interrompt également pour demander: "Que faisons-nous ?"



Descente aux enfers

Considéré comme l'un des meilleurs golfeurs de l'histoire, Woods, 41 ans, a été arrêté pour conduite sous influence lundi matin par la police de Jupiter, la ville de Floride où il vit, et a été placé en détention, avant d'être rapidement libéré. Il avait été retrouvé endormi au volant de sa voiture, le moteur et les phares allumés, deux pneus crevés et le pare-chocs avant endommagé.



Tiger Woods avait peu après présenté ses excuses, tout en affirmant qu'il n'était pas sous l'influence de l'alcool mais sous l'emprise d'une prescription médicamenteuse, comme confirmé ensuite par la police. L'Américain a été opéré en avril dernier du dos pour la quatrième fois depuis 2014.



Woods, dont la carrière a été ternie par les révélations de ses infidélités et son divorce acrimonieux en 2010, a fait son retour sur le circuit professionnel du golf fin 2016 après 15 mois d'absence sur blessure, mais il a dû mettre fin rapidement à sa saison 2017 à cause de nouvelles douleurs au dos.