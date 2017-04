"La plus grosse femme du monde" ne l'est officielement plus

Eman Ahmed, who was brought to India from Egypt for weight loss treatment, has lost around 242 kg. pic.twitter.com/WbALpOGyne

— News Leak Centre (@NewsLeakCentre) 12 avril 2017

La jeune femme souffre d'éléphantiasis, une pathologie qui provoque un gonflement des membres et d'autres parties du corps. Elle avait subi une opération par sleeve gastrectomie laparoscopique le 7 mars 2017 à l'hôpital Saifee de Bombay. Une opération qui consiste à enlever une grande partie de l'estomac.L'intervention s'était parfaitement déroulée et aujourd'hui, soit à peine un mois plus tard, Eman Ahmed a déjà perdu près de 50% de son poids initial, relate l'Hindustan Times.Eman Ahmed peut s'asseoir à nouveauPour la première fois depuis des années, Eman Ahmed peut s'asseoir à nouveau. Son cœur, ses reins et ses poumons fonctionnent mieux, rapporte le quotidien indien.Des résultats inattendusMuffazal Lakdawala, le chirurgien qui l'a opérée, ne s'attendait pas à de tels résultats, assurant qu'il envisageait plutôt une moyenne de 20 à 30 kilos perdus par mois. La jeune femme reste néanmoins paralysée du côté droit à cause d'une maladie vraisemblablement génétique qui a atteint son cerveau, indiquent ses médecins.