La plus grande réunion syndicale en Afrique de l'Ouest se tiendra à Dakar

Plus de cinq cents dirigeants syndicaux venus de toute l’Afrique et au-delà se réunissent cette semaine à Dakar, Sénégal, pour la 4ème Conférence d’UNI Africa. La conférence abordera l’importance du rôle des syndicats dans ce meilleur des mondes numériques pour améliorer concrètement la situation des travailleurs.





Les secteurs d’UNI, notamment le secteur Poste et logistique et le secteur Finance qui ont signé des accords mondiaux respectivement avec GeoPost et Auchan la semaine dernière, organisent des réunions en prélude à la conférence. L’importance des jeunes et des femmes pour l’avenir de l’Afrique est également soulignée par les réunions distinctes qui leur seront consacrées par UNI à Dakar cette semaine.



La plénière sera ouverte jeudi 23 mars à 16h00 par un représentant de haut niveau du gouvernement sénégalais. Le programme se poursuivra jusqu’au samedi 25 mars sous le thème « En marche vers une nouvelle Afrique : mobiliser, syndicaliser, innover ». La conférence traitera des défis et des opportunités du nouveau monde du travail pour le continent africain.



Un certain nombre de hauts dirigeants prendront la parole lors de la réunion, notamment Houcine Abassi, un des membres du Quatuor tunisien qui a reçu le Prix Nobel de la Paix en 2015 pour avoir soutenu une transition pacifique après le Printemps arabe. Les responsables de tous les affiliés d’UNI Afrique y participeront également, tout comme des orateurs invités venus de plus loin, parmi lesquels figure le professeur Mark Graham de l’Oxford Internet Institute qui se concentrera sur l’avenir numérique de l’Afrique et l’évolution du paysage du travail en Afrique.



La population africaine devrait doubler ces 20 prochaines années pour atteindre 2 milliards d’individus, et le nombre de jeunes devrait passer de 452 millions à 1,2 milliard. Une nouvelle classe moyenne de quelque 300 millions de personnes devrait apparaître et se concentrer dans de nouvelles mégalopoles.



Le nombre de multinationales présentes en Afrique devrait lui aussi se multiplier ; ces entreprises ont leur origine en Afrique même, mais également d’autres continents, avec une influence toujours aussi forte de la Chine.