La nouvelle taxe sur le ciment pourrait rapporter 22 milliards au Trésor

La taxe de 3 francs introduite dans le kilogramme de ciment pourrait rapporter la somme de 22, 5 milliards dès cette année au Trésor Public sénégalais. Selon Confidentiel "La lettre quotidienne", cette taxe entrant dans le cadre de la politique fiscale du gouvernement vise à apporter dans le budget des recettes supplémentaires pour atteindre une hausse de 250 milliards par rapport au recouvrement de l’année écoulée positionné à 1834 milliards.

Outre la taxe sur le ciment, nos confrères révèlent que le gouvernement vise des taxations nouvelles sur l’arachide et les télécommunications. C’est dans le but de faire contribuer plus ces secteurs dans le développement économique du pays.