La nomination de Dan Coats à la tête du renseignement américain confirmée

"Je suis certain que le sénateur Dan Coats est le bon choix", a déclaré dans un communiqué Donald Trump. Il "guidera la vigilance permanente de mon administration envers ceux qui cherchent à nous nuire".



Cette nomination est très sensible pour Donald Trump, en pleine polémique avec les services de renseignement américains sur les cyberattaques attribuées à la Russie durant l'élection américaine.



M. Trump a fait publiquement part de son scepticisme sur cette ingérence, alors que le renseignement a publié vendredi un rapport accusant nommément Vladimir Poutine d'avoir lancé des opérations de désinformation et de piratage pour faire élire Donald Trump et dénigrer Hillary Clinton.



Interdit de séjour en Russie

Le choix de Dan Coats, 73 ans, sénateur républicain sortant de l'Indiana, comme maître-espion devrait rassurer tous ceux qui soupçonnent une indulgence du président élu envers la Russie.



Dan Coats est l'un des six sénateurs américains et trois responsables de la Maison Blanche interdits de séjour en Russie par Moscou en 2014, en représailles aux sanctions américaines après l'invasion de la Crimée.



A l'époque, le sénateur s'était dit "honoré" d'être ainsi pris pour cible par le Kremlin.



Le directeur du renseignement, dont le poste a été créé après les attentats du 11-Septembre, coordonne l'activité des 16 agences de renseignement américaines, dont la CIA, le FBI ou la NSA. Sans avoir à proprement parler d'autorité sur ces agences, il s'assure que l'information circule entre elles et qu'elles ne dupliquent pas leurs efforts.



Il est aussi le visage public de la communauté du renseignement (100.000 personnes), face à l'opinion publique et au Congrès. Sans compter que son bureau est chargé de composer chaque jour le briefing confidentiel au président américain.