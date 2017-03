La modernisation du RCCM : Un pas important pour la justice commerciale

La dématérialisation des procédures administratives est un levier important dans le cadre du climat des investissements parmi les plus attractifs en Afrique. Une thèse défendue par le responsable du commerce et de la compétitivité de la banque mondiale à Dakar.

Cette dématérialisation permettra "d’accroitre les volumes de crédits accordées aux PME grâce à l’accessibilité de l’information et des documents de sûreté réelle". C'était lors de l'ouverture d’un atelier de restitution et de validation du rapport de l’étude sur l’amélioration du cadre la modernisation RCCM, organisé par le ministère de la Justice en collaboration avec la Banque mondiale.