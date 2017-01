La mensualisation des pensions de retraite saluée à Louga.

Une rencontre portant sur l’état d’évolution de la politique de mensualisation des pensions de retraite, initiée et mise en œuvre par le conseil d’administration et la direction générale de l’IPRES, s’est tenue ce mercredi au Conseil départemental de Louga.

Avaient pris part à la rencontre, le président du conseil d’administration Amadou Racine Sy, le Directeur Général Mamadou Sy Mbengue, les différents directeurs de service, les membres du conseil d’administration de l’IPRES, ainsi que tous les retraités de la région à travers leurs associations.

Présidée par l’adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, la réunion a permis au Directeur Général et au Président du conseil d’administration de l’IPRES, d’expliciter les tenants et aboutissants de cette mensualisation des pensions qu’avaient demandée les retraités, ont-ils tenu à préciser et qui a débuté en janvier 2017.

Ils ont par ailleurs insisté sur l’importance et les avantages de cette mensualisation, en annonçant la demande d’exonération fiscale que le président Macky Sall a entérinée, et expliqué le choix des deux options mises en vigueur notamment la mensualisation et la bi mensualisation.

Ils ont aussi, d’autre part, mis l’accent sur la prise en charge médicale des retraités qui se monte à plus de 3 milliards de francs cfa, avant d'annoncer qu’un lot de médicaments est attribué à l’infirmerie de l’IPRES de Louga.

Les responsables de l’IPRES ont également dit l’espoir qu’ils fondent sur les décisions qui seront prises en faveur des retraités. à l’occasion de la conférence sociale convoquée prochainement par le président Macky Sall.

Les retraités par la voix de leur porte-parole ont salué la politique de mensualisation des pensions et ont remercié le président de la République d’avoir ordonné la défiscalisation des placements de l’IPRES .



Mbargou Diop, Correspondant permanent à Louga.