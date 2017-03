La liste Taxawu Dakar exige la libération de Khalifa Sall

Le Conseil municipal de la liste Taxawu Dakar et des partis politiques en conférence de presse exigent la libération de Khalifa Sall et de Bamba Fall dont les arrestations sont jugées arbitraire. Ils comptent descendre sur le terrain au nom d'une justice sociale pour disent-ils faire libérer le maire de Dakar et de la Médina