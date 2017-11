La journée mondiale des Toilettes célébrée ce dimanche : Le Sénégal n’était pas en reste

A l’instar de la communauté internationale, le ministère de l’hydraulique et de l’assainissement a célébré ce dimanche 19 novembre la Journée Mondiale des Toilettes dans la ville de Sédhiou. Le thème retenu cette année est : « les eaux usées ».

Cette cérémonie constituait un cadre privilégié d’échanges avec les communautés et a été placée sous la présidence de monsieur le Gouverneur de la région de Sédhiou, en collaboration avec le Directeur de l’assainissement.

Le choix du thème des eaux usées se justifie par les constats alarmants sur ces déchets à travers le monde et particulièrement au Sénégal. Le principal objectif de cette journée était de sensibiliser le grand public sur les questions d’hygiène et d’assainissement à l’échelle locale et nationale et faire un plaidoyer pour un financement plus soutenu du sous-secteur de l’assainissement, mais aussi de renforcer le dialogue multi-acteurs autour des enjeux de la gestion des eaux usées et des excréta.

En effet, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’absence de toilettes au domicile de nombreuses familles a un impact important sur la santé et sur le développement. Des toilettes à domicile épargnent à la famille des maladies et du temps perdu tout au long de la journée de travail ou même à l’école.

Au Sénégal, en tout, c’est 285 600 m3 d’eaux usées qui sont générées par jour par les populations qui ont accès à l’eau potable et à l’assainissement dans notre pays. Les stations d’épuration collectent 61 400 m3 d’eaux usées par jour, 41 270 m3 sont rejetées en mer et c’est entre autres 20 130 m3 d’eaux qui sont traitées en retour et réutilisées à d’autres fins.

Dans les zones rurales sénégalaises, deux habitants sur trois n’ont pas accès à des installations sanitaires améliorées, c’est-à-dire sans contact avec les eaux souillées. Et plus de 17% doivent se contenter de la nature.

A l’occasion de la journée mondiale 2017, le ministère de l’hydraulique et de l’assainissement demande à chaque individu de militer pour obtenir une égalité d'accès aux toilettes pour tous et plus particulièrement pour les femmes et des aménagements spéciaux pour les handicapés.