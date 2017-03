La grande offensive de Macky Sall pour l’assainissement du Sénégal

Accueilli en grande pompe par les Lougatois et les populations des départements de la région, malgré « les circonstances et ses recommandations de ne pas organiser d’accueil », le président de la République a officiellement donné le top départ des travaux d’assainissement de 10 villes du pays. Un vaste programme financé à hauteur de 70 milliards, avec l’appui de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD).Pour le président Sall, il s’agit d’ « améliorer le cadre de vie et la santé » des 2 909 000 personnes qui seront impactées par ce programme, soit 20% de la population du Sénégal. Lequel permettra la réalisation de nouveaux réseaux d’assainissement collectifs à Matam, Tambacounda, Tivaouane et Touba. Les villes de Louga, Saint-Louis, Rufisque, Cambérène et Saint-Louis verront leur réseau d’assainissement étendu et densifié. Quant à Kaolack, elle n’aura plus à être confrontée aux inondations grâce à un réseau de drainage des eaux pluviales. S’y ajoutent, d’après le président de la République, la construction de plus de 500 édicules dans les écoles. Et pourtant, Macky Sall parle « du début du commencement ».En effet, ce projet est une composante d'un programme global d'assainissement mis en œuvre sur la période 2017-2019. « Programme que j'ai initié en vue d'améliorer le cadre de vie des populations sénégalaises », a rappelé le président de la République qui, lorsqu’il a pris congé de la ville de Louga, a lancé la troisième phase du volet hydraulique du PUDC à Ngueufatt.