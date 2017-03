La grande lessive à City: Guardiola veut se séparer de 18 joueurs

L'élimination précoce de Manchester City en Ligue des Champions et son échec probable dans la quête du titre en Premier League semblent avoir poussé Pep Guardiola à entamer un énorme chantier.



Selon The Guardian plusieurs joueurs en fin de contrat peuvent déjà chercher un nouvel employeur: Caballero, Clichy, Sagna, Zabaleta, Yaya Touré, Jésus Navas et Adarabioyo.



Des joueurs prêtés cette saison ne doivent plus non plus espérer porter le maillot des Citizens la saison prochaine. Dans cette liste on retrouve le Diable Rouge Jason Denayer, mais aussi: Hart, Mangala, Nasri et Bony.



Enfin, certains cadres pourraient aussi être appelés à faire leurs valises. Parmi eux, et ce n'est pas vraiment une surprise, le capitaine Vincent Kompany. Victime de blessures à répétition, Vince the Prince semble avoir épuisé tout son crédit auprès du coach espagnol. Kolarov et Agüero seraient eux aussi sur la sellette, au même titre que Delph, Fernando et Iheanacho.