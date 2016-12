La famille de l'assassin de l'ambassadeur russe libérée

Treize personnes au total avaient été arrêtées après que le policier de 22 ans a abattu froidement le diplomate russe lors de l'inauguration d'une exposition lundi soir dans la capitale turque, selon les médias.



Six personnes ont été libérées jeudi dans la province d'Aydin (ouest): les parents, la sœur, deux oncles et une tante du tueur, a précisé Anadolu.



Les autorités recherchaient encore 120 personnes dans le cadre de leur enquête, selon l'agence.



Sous l'objectif des caméras, Mevlüt Mert Altintas a tué de neuf balles l'ambassadeur russe à Ankara, Andreï Karlov, affirmant vouloir venger Alep. Il a ensuite lui-même été abattu par les forces de l'ordre.



Il appartient au mouvement de Gülen selon Erdogan

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé mercredi que l'assassin appartenait au mouvement du prédicateur islamiste Fethullah Gülen, bête noire d'Ankara qui lui impute également le coup d'État manqué du 15 juillet.



Le porte-parole du Kremlin a toutefois souligné mercredi l'importance d'"attendre les résultats du travail du groupe d'enquête" et de ne "pas tirer de conclusions hâtives tant que l'enquête n'avait pas déterminé qui est derrière l'assassinat de notre ambassadeur".



Ce meurtre est survenu en plein réchauffement des relations entre Moscou et Ankara, qui ont notamment parrainé la trêve permettant l'évacuation des civils et combattants rebelles d'Alep, en passe d'être reprise par le régime de Damas.



Andreï Karlov, dont le corps a été rapatrié mardi soir en Russie, doit être inhumé jeudi après un hommage national, notamment en présence du président Vladimir Poutine, a indiqué le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.