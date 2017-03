La drôle de défense de Messi

L’Argentine retient son souffle. Cinquième du classement de la zone AmSud et donc barragiste provisoire, l’Albiceleste pourrait en effet manquer la Coupe du monde en Russie. La situation est devenue d’autant plus critique que les hommes d’Edgardo Bauza, retombés dans leurs travers en Bolivie (2-0), devront encore composer durant les trois prochaines rencontres - respectivement face à l'Uruguay, au Pérou et au Venezuela - sans Lionel Messi, suspendu quatre matches par la Fifa quelques heures seulement avant le coup d’envoi de la rencontre à La Paz.Une suspension vécue comme une terrible injustice en Argentine. «La Putin Madre», n’a ainsi pas hésité à titrer en Une le quotidien Olé, en référence aux mots doux proférés par Lionel Messi à l’arbitre du match face au Chili et à l’origine de la sanction décidée par la Fifa. Une sanction après laquelle la fédération argentine a d’ores et déjà décidé de faire appel. «La Fédération va faire appel comme il se doit. On se sent impuissants, surpris. Je suis en colère, Messi est triste, comme nous, il aurait pu jouer, il a voyagé pour jouer, il aurait dû jouer", a ainsi prévenu Jorge Miadosqui, le secrétaire de l'équipe nationale.Et en attendant l’examen de cet appel, Lionel Messi a quant à lui envoyé une missive à la Fifa. Une lettre dans laquelle le quintuple Ballon d’Or ne manque pas de s’excuser, assurant néanmoins qu’il y a méprise. Car à l’en croire, et contrairement à ce que pourraient laisser penser les images de la télévision, implacables pour le coup, les insulte lancées par Messi après le coup de sifflet final n’étaient pas destinées à l’arbitre assistant, mais seulement des "paroles en l’air", selon La Nacion. "En aucun cas je ne me suis adressé à l’assistant, c’était des paroles en l’air. L’arbitre a compris exactement ce que je disais, au point que nous avons discuté de façon aimable, sans que mes paroles ne l’offensent ou ne lui portent préjudice", a-t-il écrit. Un mode de défense qui pourrait ne pas suffire…