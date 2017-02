La députée Fatou Thiam sur sa volonté supposée de rejoindre l’APR : « Que l’on ne me fasse pas parler »

La députée Fatou Thiam, ex PDS et proche de Modou Diagne Fada a décidé de suivre sa propre voie et de créer son mouvement. Un acte que des personnes tapies dans l’ombre ont tôt fait d’assimiler à une tentative de rejoindre le parti au pouvoir. La concernée a réagi sur sa page Facebook. Un message aux allures de menace. « Qu'on arrête! Hummmmm ! J'en sais trop nak! Mais j'ai pas le droit de frayer mon propre chemin? ah souma wakher aduna tukki (que l’on ne fasse pas parler… ) ».