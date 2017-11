La députée Awa Guèye compare Me Abdoulaye Wade à un vieux lion qui est fatalement blessé"

L'honorable députée, Awa Guèye vient d'apporter une réplique à la sortie de Me Wade contre le président Macky Sall.



Mettant de côté les détails, la responsable politique de Kaolack de charger le papy du Sopi. " Wade est un vieux lion blessé fatalement dont l'adversaire ne laisse aucune possibilité de s'échapper. Alors, il devient aigri et méchant".



Toutefois, la vice-présidente de l'Assemblée Nationale précise. " Le président de la République préfère répondre par des actes".



Pour rappel, les responsables politiques de Kaolack dont le ministre Diène Farba Sarr et la députée Awa Guèye, ont pris part au meeting organisé à Latmingué par Dr Boubacar Sy. D'ailleurs, c'est à cette occasion que l'honorable députée, s'est prononcée sur cet épisode de l'actualité, avant de promettre aux populations de porter leur plaidoyer à l'Assemblée Nationale pour que cette zone puisse être entièrement électrifiée et dotée de pistes de production en vue de lutter efficacement contre l'insécurité et l'enclavement.