La dématérialisation : Un nouvel élan vers le développement .

Dans le but de poursuivre les échanges entre les praticiens de l’informatique au sein des administrations publiques sur la dématérialisation des procédures administratives aux fins d’identifier les bonnes pratiques, les facteurs de succès et les risques à mitiger pour accélérer le processus, l'AIIA et l'AIE se sont réunis dans un séminaire pour étaler les objectifs de la dématérialisation et ses avantages.