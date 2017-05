La coalition gagnante Wattu Senegaal déposée depuis une semaine : A quoi jouait le PDS dans Manko Taxawou Senegaal?

Selon des informations reçues des pro Khalifa Sall, la coalition gagnante Wattu Senegaal du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) a été déposée depuis plus d'une semaine.

A les en croire, le PDS et ses alliés n'ont pas été sincères dans les négociations et si tout s'est bloqué depuis, c'est à cause d'eux pendant qu'ils mijotaient leur plan d'une autre coalition en cachette.

Rappelons que le PDS avec Pape Diop Bok Gis Gis, Mamadou Lamine Diallo Tekki et Mamadou Diop Decroix de Aj, a créé une nouvelle coalition gagnante Wattu Senegaal dont la tête de liste est Me Abdoulaye Wade.