La coalition Wattu Senegaal boycotte Macky Sall

Considérant qu'ils ont été roulés dans la farine lors des dernières législatives, le Parti démocratique sénégalais (PDS) et ses alliés de la coalition Wattu Senegaal ont décidé de ne plus se faire avoir. Pour ce faire, résolution a été prise de ne plus prendre part à une élection organisée par Macky Sall. La résolution a été lue par Me El Hadji Amadou Sall.