La championne olympique Caster Semenya s'est mariée avec sa compagne

Le couple a échangé ses vœux dans une luxueuse propriété de la capitale sud-africaine, selon des photos publiées sur Instagram.



Sur un cliché, Caster Semenya apparaît rayonnante dans un costume foncé brodé de fils couleur or, un bouquet de roses à la main, aux côtés de Violet Raseboya vêtue d'une somptueuse robe de mariée blanche.



La cérémonie a coïncidé avec l'anniversaire de l'athlète qui a fêté samedi ses 26 ans.



Les deux jeunes femmes avaient procédé à un mariage traditionnel en décembre 2015 dans la province sud-africaine du Limpopo.



Caster Semenya a été à l'origine d'un débat autour du genre sexuel après sa victoire aux Mondiaux 2009 de Berlin, qui a ensuite abouti à une réglementation de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme (IAAF) sur la participation aux épreuves des athlètes intersexuées, à savoir qui présentent un taux élevé de testostérone.



Entre son titre mondial à Berlin (2009) et son titre olympique à Rio (2016), Semenya a également décroché l'argent aux Mondiaux de Daegu (201) et l'argent aux Jeux de Londres (2012), toujours sur 800m. À Londres, elle avait été privée de l'or par Mariya Savinova, qui a ­depuis reconnu s'être dopée.