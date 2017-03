La Secrétaire d’État française, Martine Pinville sous le charme de l'artisanat sénégalais

La secrétaire d’État française auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’économie sociale et solidaire était dans la capitale du rail ce lundi 27 mars. Martine Pinville a visité une unité de production de craies et les manufactures sénégalaises des arts décoratifs en attendant la conférence de presse prévue le mardi 28 mars à la résidence de l’Ambassade de France.