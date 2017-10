«La Révolution du Fouta de 1776 et ses Enseignements, Ceerno Sileymaani BAAL, ses compagnons et l’Almamiyat»

Je ne sais pas si je trouverai ou non la mort dans ce combat, mais, si je meurs, prenez comme Chef un Imam savant, scrupuleux et honnête, qui n’aime pas le pouvoir pour le pouvoir, Apres l’avoir élu, si vous le voyez s’enrichir outre mesure, destituez-le. Enlevez lui ses biens mal acquis; S’il refuse sa révocation, combattez-le et chassez-le afin qu’il ne laisse point à ses descendants un trône héréditaire. Elisez, pour le remplacer, un autre Imam, homme de science et d’action de n’importe quelle origine sociale. Ne laisser pas le trône comme monopole d’une même tribu, car si vous le faites, il se transformera en un bien héréditaire. Que quiconque le mérite devienne votre roi. Ne tuez ni enfant ni vieillard, Que nul d’entre vous ne mette à nue une femme. Si vous le faisiez, ce serait un scandale pire que le meurtre. »

Dans le cadre du lancement officiel des activités de la Table Ronde axée sur le thème «La Révolution du Fouta de 1776 et ses Enseignement, Ceerno Sileymaani BAAL, ses compagnons et l’Almamiyat» qui aura lieu le samedi 4 Novembre 2017 au CICES à partir de 9h 00, l’Association Ceerno Silyemaani BAAL sous la présidence du Général (cr) Ousmane KANE a tenu une Conférence le samedi 14 octobre 2017 à son siège Villa N°28 Ouest Foire (CASR 3PM).Présidée par le parrain de l’événement, M. Moustapha KANE, ancien Gouverneur et Doyen des descendants de Ceerno Sileymaani BAAL, la rencontre a pour but d’informer le public et tous les acteurs sur l’importance de la Table Ronde.La cérémonie de lancement a réuni, outre le Doyen Moustapha KANE, le Général Ousmane KANE, le Dr. Mamadou Youry SALL, le Pr. Oumar DIOUM, M. Ibrahima FAYE, représentant Monsieur le Pr. Iba Der THIAM et le Doyen Mamadou Saidou ANN de l’école Ceerno Sileymaani BAAL.L’événement entre dans le cadre du devoir de mémoire et de la diffusion du savoir tiré de la Révolution du Fuuta. Selon le Doyen Moustapha KANE, «il s’agit, par une appropriation critique, d’exhumer et de maintenir vivaces les principes, les enseignements et les valeurs de cet événement exceptionnel».Dans le contexte de l’époque, la constitution d’une intelligentsia organisée et consciente de la mission historique, la conception et la conduite d’une Révolution pacifique mettant fin au pouvoir monarchique et héréditaire et à la suzeraineté, la convocation d’assises devant fonder un Etat de droit à caractère électif ainsi que la suppression du trafic esclavagiste sur le territoire concerné, ont constitué des avancées qualitatives qui doivent être diffusées, vulgarisées et célébrées, pour servir de sources d’inspiration à la jeunesse africaine en quête de sens.Le triomphe, en 1776 de la Révolution du Fuuta Tooro représente, malgré le silence et l’ignorance dont il a toujours été entouré, un événement majeur de dimension mondiale. Cette appréciation repose principalement sur les principes philosophiques et politiques dégagés et les actions entreprises en cette période obscure, parce que combinant les fléaux du commerce esclavagiste, de la tyrannie intérieure, de la domination étrangère et de l’anarchie généralisée.La Table Ronde, qui sera animée par d’éminents intellectuels sous la direction du Pr. Iba Der Thiam, est organisée dans le but de promouvoir l’héritage et les idéaux de la Révolution du Fuuta de 1776 et de vulgariser l’immense œuvre léguée par Ceerno Sileymaani BAAL dont ses recommandations en sept points, formulées dans une déclaration faite à Hoore Fode (Fuuta) en 1776:«Habitants du Fuuta, il vous faut vous ceindre les reins pour faire triompher la cause de Dieu pour que Celui-ci vous accorde la victoire. La victoire est avec les patients…Il est attendu, en conclusion de la Table Ronde, que les éminents représentants de l’Intelligentsia sénégalaise et ouest-africaine réunis, livrent leur appréciation sur l’actualité des idéaux dégagés par la Révolution du Fuuta de 1776 et fassent des recommandations en direction des autorités étatiques quant à leur diffusion et leur pérennisation par des mesures institutionnelles, éducatives et culturelles.