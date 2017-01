La Reine d'Angleterre "a failli être tuée" par son garde du corps

L'événement est relaté par The Times et n'est pas daté avec précision. On apprend que la Reine Elizabeth II d'Angleterre a "presque failli être tuée" par son propre guarde du corps. Elle a été surprise par l'un de ses agents de sécurité alors qu'elle faisait une petite promenade nocturne. Il était 3 heures du matin.



Dans l'obscurité, le garde a cru qu'il s'agissait d'un intrus et a mis la main sur son arme avant de crier pour connaître l'identité de la personne qui lui faisait face. Il a alors entendu la voix de sa Majesté.



Elle lui a dit être sortie prendre l'air parce qu'elle n'arrivait pas à dormir. Le garde lui a expliqué qu'il avait failli lui tirer dessus. "La prochaine fois, je sonnerai avant de sortir afin que vous n'ayez pas à me tuer", lui a-t-elle répondu, moqueuse.