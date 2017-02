La NASA a trouvé 7 planètes semblables à la Terre autour d'une étoile

La NASA a annoncé la découverte du système planétaire le plus prometteur de l'univers ! Si demain, nous avions la technologie pour visiter d'autres systèmes stellaires, il faudrait mettre le cap sur TRAPPIST-1. Ce système abrite sept planètes qui, de toutes évidences, ressemblent beaucoup à la Terre. Et il y a mieux encore !



Tout d'abord, trois de ces planètes se trouvent dans la zone habitable par rapport à leur étoile. Il s'agit d'une zone où la planète n'est ni trop proche, ni trop éloignée de son étoile. Elle est à bonne distance pour que de l'eau liquide puisse s'écouler à sa surface. On parle aussi de planètes Boucle d'or (en référence au conte où Boucle d'or mange dans le bol qui n'est ni trop chaud, ni trop froid). Ces 3 planètes peuvent donc abriter des océans liquides. Et si c'est le cas, les probabilités qu'elles hébergent de la vie deviennent très fortes.



Selon l'équipe à l'origine de cette découverte, les 4 autres planètes ont moins de chance d'abriter un océan, mais il y a tout de même une possibilité que ces planètes aient de l'eau liquide en surface.



C'est donc un coup double pour les astronomes de l'ESO (European Southern Observatory) et la NASA. Ils ont annoncé la découverte du système avec le plus grand nombre de planètes similaires à la Terre, et le plus grand nombre de mondes qui peuvent abriter de l'eau liquide.