La Miss Sine-Saloum 2017 s’appelle Nancy Diouf : Elle va représenter Fatick et Kaolack à l’élection de Miss Sénégal.

Cette année, c’est Nancy, une superbe fille âgée de 21 ans étudiante en droit, journalisme et communication, venue de Kaolack qui a été élue Miss Sine-Saloum. Elle va représenter les régions de Fatick et Kaolack à l’élection de Miss Sénégal 2017Au terme de trois jours de compétition entre douze jeunes filles des régions de Fatick et Kaolack, c’est la jeune étudiante qui est montée sur la plus haute marche du podium. Avec son sacre, cette perle au teint clair âgée de seulement 21 ans, va représenter le Sine-Saloum à l’élection nationale de Miss Sénégal. L’évènement s’est tenu à Ndangane Sambou à l’hôtel Cordon bleu. Aminata Faye est la 1 ère dauphine et Marthe Faye 22 ans mannequin, vient en troisième positionL’édition de cette année a ceci de particulier qu'elle a permis aux promoteurs de faire davantage dans le social et de faire la fusion entre le festival de la culture sérère et l'élection de la miss. Une séance de consultation médicale gratuite avec dons de médicaments a été tenue avec le concours des autorités sanitaires de l’arrondissement de Fimela le vendredi 13. Aussi, une excursion sur la belle île de Mar-Lodj a été l’occasion pour organisateurs et participants d’apporter des fournitures scolaires aux élèves insulaires de l'île de Marlodj