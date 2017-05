La Grande mobilisation solidaire (Gms) à la Place de l'Obélisque : Le ministre Maïmouna Ndoye Seck magnifie les réalisations de Macky Sall

La Grande mobilisation solidaire (Gms) initiée par madame Maïmouna Ndoye Seck s'est tenue ce dimanche. Sur l’appel du ministre du Tourisme, un grand nombre de militants et sympatisants ont pris d’assaut la Place de l'Obélisque. A cette occasion, la présidente d’honneur du Mouvement Goungué Macky Sall a réitéré son soutien au Président de la République. Son mouvement regroupe des cadres de différents ministères et autres secteurs qui comptent participer à la vulgarisation du Plan Sénégal Emergent (Pse).

Dans son discours, Madame le ministre du Tourisme est revenue sur son engagement politique auprès de son mentor. Maïmouna Ndoye Seck veut encore susciter un engouement autour de son mouvement pour accompagner le chef de l’Etat. « En perspectives des élections législatives du 30 juillet, nous lançons la déferlante Mouvement Goungué Macky Sall. Dans la foulée, j’invite les membres, les membres d’honneur et les sympathisants du mouvement Goungué Macky Sall à rester dans la cadence pour donner au président Macky Sall les moyens institutionnels de poursuivre la mise en œuvre du Plan Sénégal Émergent (Pse). Cet ambitieux programme, qu’il a soumis aux sénégalais a été largement plébiscité par la communauté nationale et internationale. Il y va de notre intérêt à tous, car le président Macky Sall, contrairement à ceux qui n’ont en bandoulière que des intérêts personnels et partisans, nous a présenté un bilan que personne n’ose aborder», se félicite la présidente d’honneur du Mouvement Goungué Macky Sall.

Par ailleurs, Madame le ministre du Tourisme a donné les résultats de l’évaluation qu’elle a faite du programme présidentiel sur le plan des infrastructures. Elle en veut pour preuve la construction de l’aéroport international Blaise Diagne qui sera inauguré le 7 décembre 2017. « D’autres réalisations tout aussi importantes sont en chantier et en finition, dans le cadre d’un programme solide et crédible pour relever les défis auxquels notre pays est confronté. En tant que Premier ministre, Macky Sall a sorti de terre tous les chantiers que ses prédécesseurs n’ont pas su concevoir. En tant que Président de la République, il est en train de révolutionner le Sénégal avec méthode et transparence. Tout cela, certains ne veulent pas l’admettre », se désole Maïmouna Ndoye Seck.

Selon elle, le Mouvement Goungué Macky Sall entend combler la brèche béante laissée par certains membres de l’opposition. « Le Mouvement Goungué Macky Sall, dont j’ai la fierté d’assurer la présidence d’honneur est une structure satellite de l’association GMS, qui se veut une grande mobilisation solidaire, incubateur de groupements d’intérêt économique, dotée d’un mécanisme de financement des activités économiques de ses membres et d’une mutuelle de santé. Il compte à ce jour 13 cellules disséminées dans la région de Dakar », a réitéré madame le ministre du Tourisme.