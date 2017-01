La Gendarmerie saisit 500 kg de chanvre indien dissimulés dans les pneus de secours d’un camion

La Section recherches de la Gendarmerie nationale a saisi récemment 500 kg de chanvre indien dissimulés notamment dans les pneus de secours d’un camion gros porteur empruntant le corridor Dakar-Bamako, a appris l’APS.



Cette importante saisie de chanvre indien dit "brown", "la qualité la plus prisée par les consommateurs de résine de cannabis", a été effectuée après une exploitation d’un signalement faisant état de la recrudescence de l’importation d’importantes quantités de cette drogue sur le corridor Dakar-Bamako, indique un communiqué de la Gendarmerie.



"Les gendarmes ont alors mis en branle tous les moyens de renseignement et de surveillance nécessaires pour venir à bout de ce trafic", note la source qui ajoute que, "très rapidement, la stratégie se révèle payante".



L’exploitation des informations recueillies a permis une première prise par la brigade de Keur Massar en octobre dernier avant de mettre récemment la main sur un camion dont le chauffeur a camouflé une grande quantité de chanvre indien dans les roues de secours montés sur les quatrièmes essieux.



Selon le Commandant Issa Diack, coordonnateur de l’opération, après avoir reçu le renseignement, "la section de recherches a mis en place un dispositif de surveillance pour jalonner le véhicule de son entrée sur le territoire national jusqu’à son arrivée à Dakar".



"La mise en œuvre des moyens d’observation aérienne nouvellement acquis par le Haut Commandement de la Gendarmerie a été décisive pour la surveillance et le suivi des mouvements des malfaiteurs. Le camion sera finalement intercepté à Pikine", rapporte le communiqué.



Le conducteur et ses accompagnants sont aussitôt interpellés et conduits à la Gendarmerie.



Selon le chef de la Section de recherches dont les propos sont contenus dans le communiqué, "plus que la quantité saisie, c’est l’ingéniosité du modus operandi utilisée par les malfaiteurs qui est frappante".



En effet, "le chanvre indien était dissimulé à l’intérieur de pneus de secours inséré dans leurs compartiments habituels. Chaque pneu pouvant prendre jusqu’à 40 kilogrammes de drogue", renseigne la source.



Selon la Gendarmerie, "cette saisie constitue donc un signal fort que les forces de sécurité et de défense lancent aux trafiquants pour leur faire comprendre qu’aucun moyen ne sera de trop pour leur barrer la route".